WWE | Austin Theory e Grayson Waller funzionano | cancellati i piani per uno split Possibile assalto ai titoli?

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nonostante inizialmente non ci fosseroa lungo termine pered, la WWE avrebbe rivalutato l’idea di unosecondo gli ultimi rumor. I due ex NXT dovrebbero dunque fare coppia almeno fino a Wrestlemania, dopo aver impressionato positivamente i dirigenti. Per loro si apre la strada per un futuro dunque più roseo, con molte possibilità di apparire decisamente spesso in TV, come in realtà sta già accadendo., in un periodo di ricostruzione dopo il regno da US Champion non convincente, potrà beneficiare eccome della freschezza dell’australiano, che invece ha avuto un impatto molto forte nel main roster, dopo accostamenti decisamente importanti negli ultimi mesi. Staremo a vedere se saranno tra i papabili prossimi ...

Altre News in Rete:

Boxe, Fury sull'ingresso in WWE: "Mai dire mai"

Tyson Fury ha dichiarato "mai dire mai" riferendosi al voler entrare nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato ...a Cardiff quando...

Brutte notizie per il match CM Punk vs Steve Austin: non ci sono ... World Wrestling

WWE: Ultime novità su CM Punk vs. Steve Austin Tuttowrestling

WWE Fan Tried To Attack Grayson Waller At Live Event

Every week on WWE TV, Grayson Waller's great skills as a heel gets fans too boo him, but one fan took their response too far at a live event.

Fan hops rail, attempts to go after Grayson Waller at WWE house show

One fan at a WWE live event this weekend had all they could handle of Grayson Waller & Austin Theory. During WWE's Sunday Stunner house show in Newark, Delaware yesterday, a fan j ...