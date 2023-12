Wrong Turn | The Foundation | come finisce il film?

(Di lunedì 4 dicembre 2023): Thecon Jen che viene ritrovata da Venable e ricondotta alla comunità di Fondazione, ma mentre il camper è sulla strada lei lo fa schiantare su una macchina e uccide a coltellate i due cultisti e se ne va. La trama delruota attorno al personaggio di Jennifer (Charlotte Vega), che arriva in una zona montana con un gruppo di amici e scoprono che lì vive una comunità di reclusi dalla società che è convinta che gli USA siano andati distrutti più di 100 anni prima. La setta cerca di catturare i protagonisti e li uccide uno a uno, ma Jen e altri tra loro riescono a convincere Venable (Bill Sage), uno dei capi della comunità, e altri che possono integrarsi con loro e restare per sempre. Jen e Venable si sposano e lei rimarrà incinta di un figlio, ma quando giunge il padre ...

Altre News in Rete:

Stasera in TV: film, programmi tv da non perdere - lunedì 4 dicembre 2023

...15 GialappaShow Show) TV8 21:30 Il contadino cerca moglie (Reality) Nove 21:35 Il Processo di 7Gold(Sport) 7 Gold 20:45 The Time Machine(Film) 20 21:14(Film) Rai 4 21:20 Rocky Balboa(Film)...

Antropocene Horror. La scelta della Wrong Turn Nocturno

USC gets hammered by Gonzaga as promising season takes a ... Yahoo Sports

Il film “Wrong Turn – The Foundation” su Rai 4: ecco la trama

Prima serata thriller su Rai 4 con “Wrong Turn – The Foundation”: nel cast si distinguono Matthew Modine e Charlotte Vega, la trama del film Jennifer, il suo ragazzo Darius e i loro amici si ...

Wrong Turn – The Foundation di Mike P. Nelson in TV su Rai 4

Wrong Turn – The Foundation del 2021 è il reboot dell’originale “Wrong Turn” del 2003, survival-horror-movie da cui sono poi stati realizzati cinque sequel: Wrong Turn 2 – Senza via di uscita (2007), ...