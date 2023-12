Woody Allen a Che tempo che fa | “Fare film è bellissimo La mia alternativa? Un lavoro qualsiasi | non ho studiato | forse le consegne a domicilio”

(Di lunedì 4 dicembre 2023)è stato ospite di Fabio Fazio a Cheche fa (Nove): “Sono stato fortunatissimo,. Se non avessi fattoavrei fatto un: il taxista, l’ascensorista, il postino… Purtroppo non sono andato a scuola, ho fatto un anno e poi mi hanno buttato fuori dal liceo. Avrei fatto!” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre News in Rete:

Martedì 5 dicembre alle 21 Antonio Ornano all'Ariston con "Maschio caucasico irrisolto"

... non tanto per scetticismo quanto perché da genovese l'idea di sganciare 80 euro all'ora ad un tipo che ascolta in silenzio le proprie seghe mentali gli prende un po' male, d'altronde se...

Un colpo di fortuna di Woody Allen/La clip ESCLUSIVA - Spettacolo - Ansa.it Agenzia ANSA

Woody Allen a “Che Tempo che Fa”: «L'intelligenza artificiale non sostituirà mai chi scrive»

Il regista Woody Allen ha partecipato all'ultima puntata di "Che tempo che fa" ospite di Fabio Fazio per presentare il suo nuovo film Un Colpo di Fortuna, che uscirà nelle sale italiane il 6 dicembre.

De Filippi e Toffanin (con Ilary Blasi) battono Mara con Fedez e Belen. Alla sera pari tra Fazio e Ranucci

In prime time vince ‘Lea’ davanti a ‘Terra Amara’. Woody Allen e Stefano De Martino non spingono più di tanto ‘Che tempo che fa’, che lotta per il podio con ‘Report’ che attacca ancora Gasparri. Al ...