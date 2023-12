Volley | Milano domina il derby di Superlega e si porta a un punto da un irriconoscibile Monza

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 dicembre 2023)senza storia, quello che ha chiuso l’ottava giornata di: a vincerlo, anzi arlo un po’ a sorpresa è stata l’Allianzche ha sbancato il campo della Mint, che finora aveva avuto un cammino più che soddisfacente in campionato, con un secco 3-0 che non lascia spazio a discussioni o recriminazioni da parte dei padroni di casa. Equilibrio solo nella parte iniziale dei tre set disputati, poi soloin campo nonostante l’assenza di Ishikawa, sostituito da un ottimo Mergarejo. Dopo una prima fase piuttosto combattuta, i milanesi prendono il largo nella fase centrale del primo set (16-11) e aumentano progressivamente il vantaggio fino al 25-16 che indirizza l’incontro.prova a reagire, tiene il ritmo dei rivali in avvio di secondo ...