Voi non siete abituati | non è semplice | Calhanoglu | lo sfogo che scuote l' Inter

(Di lunedì 4 dicembre 2023)lanciatissima. Il secco 3-0 con cui i nerazzurri si sono imposti sul Napoli al Maradona nel posticipo di domenica sera ha il sapore di una porzione di scudetto. Tre punti pesantissimi per rimettersi dietro la Juve sul campo dei campioni d'Italia: quella della squadra di Simone Inzaghi è una vera e propria dichiarazione d'intenti. Bisogna fare i conti con l'. Nel match del Maradona, in grande spolvero Hakan, il turco ex Milan, autore del gol del vantaggio contro il Napoli. E nel post-partita, ecco che il centrocampista, passato dalla trequarti al ruolo di regista, fa il punto sulla situazione della squadra e anche sulla sua, di giocatore "reinventato" e lanciatissimo. "Era importante vincerla, i dettagli hanno fatto la differenza. Abbiamo imparato tanto dalla finale, l'anno scorso abbiamo sbagliato tante partite ...