Vittorio e Greta si avvicinano al Grande Fratello? Sorpresa nella Casa

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023)Rossetti è interessata aMenozzi al? Cosa sta accadendopiù spiata d’Italia L’ingresso diRossettidelha portato scompiglio come prevedibile. Ma come ipotizzato anche da Alfonso Signorini nei giorni scorsi,potrebbe anche decidere di rivolgere le proprie attenzioni ad altri maschi dellache non siano Mirko Brunetti, che ha già dato diversi segnali di riavvicinamento con l’ex fidanzata Perla Vatiero. Nelle scorse ore infattisi è avvicinata aMenozzi all’interno della, i due hanno aperto diversi argomenti, ...