Visso Macerata | travolto da escavatore | muore operaio 45enne

commenta Incidente mortale sul lavoro): nel piazzale davanti a un'azienda un operaio di 45 anni, Davide Gentili, è morto dopo essere stato travolto da un escavatore in retromarcia. Si tratta del secondo incidente mortale ...

Incidente mortale sul lavoro oggi a Visso, in provincia di Macerata: nel piazzale davanti ad un'azienda di movimento terra, in via Roma, un operaio di 45 anni, Davide Gentili, è morto dopo essere ...