Vischio | perché porta fortuna e come farlo crescere

(Di lunedì 4 dicembre 2023) A Natale, è tradizione appendere in casa alcuni rametti die poi scambiarsi un bacio sotto di essi, per propiziarsi un po’ diper il nuovo anno. Questa pianta è uno dei simboli tipici delle feste,è proprio in inverno che fa bella mostra di sé in natura. Sapevate che non cresce autonomamente, bensì che si tratta di una specie parassita, che ha bisogno di altre piante per sopravvivere? Scopriamo qualcosa in più sul, sulle sue tradizioni e sul modo in cui, le caratteristiche della pianta Il(Viscum album) è una pianta cespugliosa appartenente alla famiglia delle Santalacee, che include numerose specie parassite. Che cosa significa? Queste varietà non sono in grado di sopravvivere ...