Vigili del Fuoco | Santa Barbara | Cerreto FdI | Grazie a nostri angeli per impegno quotidiano

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Caserta. “Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che si impegnano quotidianamente per la salvaguardia e sicurezza del nostro territorio. In particolare oggi che si celebra la festività della patronavoglio ringraziare e rivolgere gli auguri aidel. Inoltre agli artiglieri ed ingegneri dell’Esercito, alla Marina Militare per la devozione con cui lavorano e per la certezza costante della loro presenza, pronti ad intervenire in qualsiasi emergenza. Sono iche in silenzio si adoperano per tutti noi. A loro e per loro il mio semplice:.” Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook l’on. Marco, al termine della cerimonia svoltasi a Caserta.