VIDEO – Sassuolo-Roma 1-2 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023), posticipo pomeridianoquattordicesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo ilcon i gol e gligiocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. AGGANCIO CHAMPIONS –1-2 nel posticipo pomeridianoquattordicesima giornata diA. In unache come ci si aspettava è stata molto tesa, lavince a Reggio Emilia. Ilva avanti al 25’, con Domenico Berardi pescato in area per un tiro-cross rasoterra deviato in rete da Matheus Henrique. In chiusura di primo tempo miracolo di Andrea Consigli su conclusione di Paulo ...