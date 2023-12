VIDEO I Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara | le immagini della premiazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Sono 5400 gli interventi di soccorso deideldel Sannio nel 2023. Quelli riconducibili a soccorso a persona o salvataggi sono 1487; invece 1073 riconducibili ad incendi, di cui 143 ad interventi boschivi; 125 per incidenti stradali e 482 interventi per la verifica di alberi pericolanti. E’ questo il bilancio che questa mattina il vice comandante dei caschi rossi Giovanni Vassallo ha svolto nel giornocelebrazionepatrona del Corpo. Questa ricorrenza rappresenta da sempre oltre agli stessidelun appuntamento importante per il grande mondo del volontariato pompieristico. Un momento di festa, di riflessione e di bilancio. Rappresenta per tutti i...