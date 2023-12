Victoria di Svezia ha per le mani il perfetto accessorio natalizio

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 dicembre 2023) In assoluto pendant con il periodo delle feste,di, in tour nel Regno Unito con il marito, il principe Daniel, mostra attraverso il suo look il lato chic del binomio rosso e bianco, quelloper eccellenza. La chicca? Un paio di guanti in pelle fiammeggianti, più che da Santa Claus, da vera star