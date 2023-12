Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)4 DICEMBRE ORE 15.20 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA IN INTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO ALTEZZA SALARIA UN INCIDENTE è SEGNALATO SULLA LITORANEA CHE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA CAMPO ASCOLANO POI SIRALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN USCITA VERSO IL RACCORDO ALTEZZA IMMISSIONE COMPLANARE SULLA LINEA FIRENZE –DA OGGI, LUNEDÌ 4 E FINO AL 7 DICEMBRE, SONO INIZIATI I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALI TRA LE STAZIONI DI FIRENZE E, PERTANTO, ALCUNI TRENI EURONIGHT SUBISCONO VARIAZIONI VARIAZIONI E CANCELNI PER ALCUNI TRENI REGIONALI SEMPRE ...