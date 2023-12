Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)4 DICEMBRE ORE 11.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE SULLA CARREGGGIATA INTERNA DEL RACCORDO è LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E LAURENTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA APPIA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO USCIAMO DASULLA VIA NETTUNENSE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA FRATTOCCHIE E VIA DEL DIVINO AMORE, NELLE DUE DIREZIONI ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CIPRESSI, NELLE DUE SULLA-NAPOLI RISOLTO L’INCIDENTE, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI LA CIRCOè SCORREVOLE PER GLI EVENTI ...