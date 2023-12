Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)4 DICEMRBE ORE 10.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA-TARQUINIA, IN DIREZIONEIL TRAFFICO È BLOCCATO DAI MANIFESTANTI SIAMO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA PER CHI È DIRETTO ASI CONSIGLIA DI USCIRE A CERVETERI PRENDERE LA VA AURELIA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A TORRIMPIETRA CI SPOSTIAMO SULLA-TERAMO RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCONE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO È ORA SCORREVOLE, IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO IN ESTERNA, SEMPRE IN ESTERNA SI RALLENTA QUI PER TRAFFICO TRA PISANA E VIA DEL MARE SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, ...