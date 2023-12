Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)4 DICEMRBE ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA, A SEGUIRE TRA CASILINA E VIA DEL MARE SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA AURELIA E APPIA POI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA ANCHE TRA FLAMINIA E CASAL DEL MARMO DISAGI SULLA-FIUMICNO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, AUTO IN CODA DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE LOCALIZZATE AL MOMENTO TRA TOGLIATTI E FIORENTINI E DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO NELLA DIREZIONE OPPOSTA, QUINDI, IN USCITA AUTO IN CODA DA TOR CERVARA AL ...