Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)4 DICEMRBE ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE DIA COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE L’INCIDENTE, AVVENUTO IN ESTERNA E ORA IN VA DI RISOLUZIONE SUBITO DOPO LA GALLERIA APPIA, CODE TRA ARDEATINA E APPIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA A SEGUIRE DA CASAL DEL MARMO ALL’AURELIA E ANCORA DALLA-FIUMICINO ALLA LAURENTINA INCIDENTE ANCHE SULLA-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AUTO IN CODA DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO DIAMO UNO SGUARDO ALLE ...