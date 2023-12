Venezuela | vince referendum per annettere parte della Guyana

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Si trattaricca regione di Esequibo, per la quale Caracas è in disputa con la vicinada decenni. Maduro: "Grande successo per nostra democrazia" Ini hanno votato a favore dell'annessionericca regione di Esequibo, per la quale Caracas è in disputa con la vicinada decenni. Lo ha ufficializzato il