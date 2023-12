Venezia | turisti cinesi si sporgono per fare le foto e la gondola si rovescia video | panico in acqua

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Momenti di, a, quando unasi è capovolta nel Rio de la Verona, nei pressi del Teatro La Fenice. L’ipotesi più probabile è che l’incidente sia stato provocato dai movimenti a bordo deiche si sono sporti perdellementre il gondoliere era in manovra. L’imbarcazione si è capovolta, isono caduti income le stesso timoniere, urlando e chiedendo aiuto e a soccorrerli è stato lo stesso gondoliere, non senza dare in escandescenze per le “manovre” pericolose deia bordo dellasi, un primocon le immagini dall’alto Un secondo ...

