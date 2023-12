Veneto Pro Vita Famiglia | Deriva eutanasica | chiediamo a politica marcia indietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) - Verona, 4 dicembre 2023. «E' vergognoso che il, ovvero la regione con il miglior sistema sanitario e da sempre distintasi per la cura dei più deboli, sia ora in piena. E' infatti imminente la discussione sulla proposta di spalancare le porte al “Suicidio Medicalmente Assistito”, che rischia così di fare della Regione la prima ad approvare una legge che scarta gli ultimi e i più fragili, considerandoli come un peso inutile e inndoli a togliersi di torno. Ci appelliamo allatutta, in modo trasversale, e in particolare alle forze di maggioranza di centrodestra, affinché sia bocciata questa proposta e possa così prevalere la cultura della solidarietà, dell'assistenza e dell'accompagnamento. La regione, infatti, anziché legittimare la morte di Stato, ...