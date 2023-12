Vendetta | film su Italia1 | trama | attori e cast

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Questa sera, lunedì 4 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda il, un thriller con Bruce Willis e Mike Tyson. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.William Duncan, un ex marine, è un padre single che vive con la figlia sedicenne Kat. Quando Kat viene brutalmente uccisa da una banda criminale, William decide di prendere la legge in mano e vendicarsi. William inizia a seguire i membri della banda e a pianificare le loro uccisioni. Nel frattempo, la polizia indaga sul caso e il detective Chen è determinato a fermare William. “” è und’azione con undi stelle. Ilè ...