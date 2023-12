Vannacci sotto inchiesta per il suo libro | ma lui va subito in licenza

(Di lunedì 4 dicembre 2023) È stato notificato l'avvio dell'formale nei confronti di Robertoper la pubblicazione del suo“Il mondo al contrario”. Il militare è arrivato proprio oggi a Palazzo Esercito per il periodo di affiancamento prima di assumere il nuovo incarico di capo di Stato Maggiore delle Forze operative terrestri, ma il generale hapreso un mese di"per motivi familiari".

Altre News in Rete:

"Altro che patriarcato , cresciamo degli smidollati ". Vannacci a testa bassa contro la sinistra

E su questoha ragione: i giovani "sono mollaccioni smidollati che abbiamo prodotto noi". ... Citiamo ad sensu il libro del filosofo spagnolo perché, purtroppo, non lo abbiamomano. ...

Il generale Vannacci sotto inchiesta per il libro: subito in licenza appena assunto il nuovo incarico ilmessaggero.it

Il generale Vannacci sotto inchiesta prende un mese di congedo per ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Vannacci, la conseguenza del nuovo incarico Ritorna sulle prime pagine con nuove uscite su femminicidio ed “educazione cinese”

In Italia tutto è possibile, anche questo. Sì, perché questa vicenda che può sembrare assurda a chiunque abbia a cuore la tolleranza e i valori della democrazia, nasce da un cavillo burocratico, una d ...

La relazione con Jesse Rutherford dello scorso anno

Billie e Jesse si sono presentati in passerella al LACMA Art + Film Gala di Los Angeles in comodi pigiami in seta abbinati e avvolti sotto lo stesso piumone. La differenza d'età (lei ha 20 anni e lui ...