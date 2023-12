Vannacci | si avvia inchiesta su di lui e il generaòe va in licenza

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Pubblicato il 4 Dicembre, 2023 Arrivato oggi a Palazzo Esercito per il periodo di affiancamento prima di assumere l’incarico assegnatogli di capo di Stato Maggiore delle Forze operative terrestri, al generale Robertoè stato notificato l’avvio dell’formale nei suoi confronti, in seguito alla pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario”. Il generale ha subito preso un mese di“per motivi familiari”. Nelle ultime ore, ben prima che si avesse notizia della notifica,è stato al centro delle polemiche per il nuovo ruolo. L’opposizione è insorta davanti a quella che ai loro occhi appare come una promozione ma che, come viene spiegato da fonti autorevoli, è un’assegnazione in linea con il suo curriculum militare e il grado conquistato sul campo. “Non è stato né ...