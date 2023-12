Vannacci «promosso» per competenza e sotto indagine per il suo libro

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Come se ce ne fosse bisogno da 24 ore il Generale Robertoè tornato al centro della polemica politica. Colpa della decisione dell'Esercito di nominarlo «capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri». Apriti cielo. La sinistra parla di «promozione scandalosa» legata ovviamente al successo del suoche tanto ha fatto discutere e tanto ha diviso, ed al suo posizionamento politico.... Il ministro della Difesa, Crosetto, dal canto suo ha precisato che il vertice dell'Esercito «ha deciso di affidargli uno dei ruoli che gli competevano per grado, esperienza e diritto, in attesa che il procedimento disciplinare faccia il suo corso». Attenti alle parole: competevano,. Cerchiamo per una volta di valutare la scelta e l'incarico solo su questo, dimenticandoci delscrittore ...