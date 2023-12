Vannacci e la nomina | cosa dicono i ‘colleghi’ del generale

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – LadelRobertoa ‘capo di Stato Maggiore del comando delle forze operative terrestri’ dell’esercito continua a far discutere. Con molti dei suoi colleghi che difendono la decisione e si schierano con il collega. Per ilMarco Bertolini, già comandante del Coi,è stato “designato per un importante incarico di Stato Maggiore assolutamente adeguato al suo grado e in linea con la sua emergente professionalità”. Sulla stessa linea ilLeonardo Tricarico. “Credo cheabbia avuto un incarico coerente con le sue attitudini e specializzazioni. Un incarico di sicuro spessore ogni volta che si parli di Stato Maggiore sia esso a livello apicale sia a livello di alto o più modesto comando”, afferma ...