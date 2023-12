Vannacci | dietro la nomina la paura di una candidatura Meloni teme un nemico a destra in vista delle Europee

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il generale Robertoè tornato a far parlare di sè, dal ministero della Difesa infatti è arrivata quella che ha tutta l'aria di essere una promozione, anche se Crosetto parla di un normale incarico: il militare è statoto capo di Stato maggiore del Comando Forze Operative Terrestri.si trasferirà a Roma. Per avere un incarico "a lui consono", che però "non è una promozione", secondo il governo. Mentre il procedimento disciplinare aperto dopo la pubblicazione del libro “Il mondo al contrario” non si è ancora concluso.questa mossa del governo - si legge su La Stampa - ci sarebbero due motivazioni, una militare e l’altra politica. Dal punto didell’esercito risarcirecon ladi ieri serve a dargli un incarico all’altezza ...

Altre News in Rete:

Vannacci: 'Omicidio Giulia Abbiamo prodotto uomini mollaccioni e smidollati'

, la doppia mossa del governo. Ecco cosa c'è davveroalla sua nomina Il generale Robertoè tornato a far parlare di sè, dal ministero della Difesa infatti è arrivata quella che ha tutta l'aria di essere una promozione , anche se Crosetto ...

Dietro la nomina del generale Vannacci la paura di una sua ... Open

Da Vannacci all'Aur. Così Meloni smonta i sogni sovranisti di Salvini Domani

Vannacci: "Omicidio Giulia Abbiamo prodotto uomini mollaccioni e smidollati"

Il generale sarebbe stato "promosso" per evitare una sconfitta in tribunale e frenarne la corsa in politica per le Europee. "Cecchettin Non è un femminicidio" ...

Dietro la nomina del generale Vannacci la paura di una sua candidatura alle Europee. E lui: «Femminicidio La parola non mi piace»

In seguito all'uscita del suo libro, “Il mondo al contrario”, Vannacci era stato accusato di insulti sessisti e omofobi e aveva dovuto lasciare la direzione dell’Istituto geografico militare. Fonti ...