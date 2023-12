Vannacci assume il nuovo incarico e va subito in licenza

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Non ha fatto in tempo ad arrivare a Palazzo Esercito, per il periodo di affiancamento prima dire l’assegnatogli di capo di Stato Maggiore delle Forze operative terrestri, che al generale Robertoè statonotificato l’avvio dell’inchiesta formale nei suoi confronti, in seguito alla pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario. Il generale, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, hapreso un mese di“per motivi familiari”. Al generale Robertoè stato notificato oggi l’avvio dell’inchiesta formale per il suo libro Il mondo al contrario L'articolo LA NOTIZIA.

