Valerii Censis | “Siamo un paese di sonnambuli | ciechi di fronte ai presagi C’è una sorta di paralisi e ogni cosa per noi è un’emergenza”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Di qui al 2050 l’Italia avrà una riduzione della popolazione di 4 milioni e mezzo di abitanti: è come se Roma e Milano insieme scomparissero nel giro di pochissimo tempo. E avremo quasi 8 milioni di persone in età attiva lavorativa in meno. Questo avrà un impatto negativo sulla nostra capacità produttiva di generare valore, di redistribuire ricchezza, di sostenere il debito pubblico, di reggere finanziariamente la spesa sociale, ovvero pensioni, sanità, assistenza”. Sono le allarmanti parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) da Massimiliano, direttore generale del, che nella sua relazione annuale del 2023 ha consegnato un referto schiacciante della situazione italiana: l’84% degli italiani è impaurito dal clima impazzito, il 73,4% teme per il futuro, il 60% ha paura dell’esplosione di un conflitto ...