Valenti | «Inter sempre preoccupata dopo il 2002! Barella e Marotta…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)è più che soddisfattoil tris dell’a Napoli. Il conduttore radiofonico e tifosoista,venuto a “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, ribadisce l’importanza di alcuni singoli nei nuovi successi nerazzurri. In particolarein campo e Marotta fuori BUONE SENSAZIONI – Una netta vittoria in trasferta che fa felice anche Giacomo “Ciccio”: «Direi che è andata bene. Tra l’altro, complimenti al Napoli. Io vedo tutte le avversarie per lo Scudetto (sorride, ndr). L’ai tempi è riuscita a perdere uno Scudetto il 5 maggio 2002, vuoi che unista non si preoccupi delle altre? Ci sono stati degli episodi in Napoli-che hanno spostato la bilancia della partita. ...