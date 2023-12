Urla e insulti | rischio stangata dopo Napoli-Inter

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tensione in, volano: adesso c’è ilin campionato per la società La 14esima giornata si concluderà oggi con Torino-Atalanta, ma ha già dato i propri verdetti: l’resta prima, ritornando al comandoil temporaneo primato della Juventus, conquistato con la vittoria all’ultimo respiro sul Monza. Il Milan resta in scia vincendo contro il Frosinone e ritrovando un’armonia che, almeno in campionato, si era persa con il terzo risultato positivo di fila. La sconfitta del, invece, pone ombre e dubbi sui limiti della squadra azzurra che non sembra poter lottare per il titolo anche quest’anno. La vittoria dei nerazzurri al Maradona brucia, soprattutto per come è arrivata: un 3-0 netto ...