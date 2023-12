Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 4 12 23

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Questo abbraccio è stata la cosa più bella che ho visto negli ultimi tempi, perché l’amore fra gli esseri umani vince su tutto!“, ha esclamato oggi Gianni Sperti mentre Ida Platano e Roberta Di Padua sorprendevano tutti abbracciandosi commosse. E sì, che l’amore vinca su tutto – specie in questo periodo storico decisamente triste sotto tanti punti di vista – è sicuramente vero. Ma non certo a, su. Voglio dire, in quello studio manco quando parliamo di quelli che sono sarebbero lì “per cercare l’amore” andiamo a scomodare davvero l’amore, figuriamoci tra Ida e Roberta. Cioè, che Gianni fosse tutto euforico davanti a questa scena lo capisco, porello. Lui nelle ultime registrazioni era così tormentato all’idea che le sue due pupille di scannassero, non sapeva più come salvare capra e cavoli ormai. Ma a noialtri non ce ne sbatte una mazza ...