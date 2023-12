Uomini e Donne | Ida Platano e Roberta Di Padua | abbraccio riappacificatore | Mi è venuto dal cuore VIDEO

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale5, dopo una lunga lite IdaDisi sono abbracciate. Che sia pace fatta?

Altre News in Rete:

Enna, caso di stalking reciproco tra ex fidanzati: assolti entrambi

Il genere è però rilevante rispetto a questa opinione: per il 61% delleè un reato più grave, mentre per il 40% deglinon lo è LE AZIONI PER CONTRASTARE I FEMMINICIDI La soluzione ...

Venerdì 1 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne, relazione finita per una coppia del Trono over: i motivi Isa e Chia

Prisco ringrazia le donne e gli uomini del vigili del fuoco

Per il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco "onorare Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, è l'occasione per ringraziare per il loro coraggioso impegno le donne e gli ...

Chi è Sabrina Uomini e donne: età, altezza, dove vive e Silvio

Chi è Sabrina Uomini e donne: età, altezza, dove vive e Silvio. Nuova dama di Uomini e donne del trono over che esce con Silvio. Sabrina vive a Reggio Emilia e lavora nel settore immobiliare. Con Silv ...