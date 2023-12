“Uomini e Donne” | crollo emotivo per Roberta Di Padua | interviene anche Ida Platano

Leggi su tvzap

(Di lunedì 4 dicembre 2023) News tv. “”,Diin lacrime:Idasi incontrano e si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Sono queste le caratteristiche alla base di, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto e ideato da Maria De Filippi. Nel corso della puntata di oggi 4 Dicembre 2023 una delle protagoniste del talkDiè scoppiata in lacrime e in suo soccorso è intervenutaIdaLeggi: “e ...