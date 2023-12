Un problema | cosa gli manca | Jannik Sinner | il re del tennis ribalta il quadro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L'uomo del momento è, ilta italiano numero 4 al mondo, reduce dalla vittoria in Coppa Davis dove ha trascinato l'Italia, dalle due partite vinte con Novak Djokovic e dalla finale degli Atp Finals di Torino, persa proprio con Nole. E sull'altoatesino, intervistato da TuttoSport, dice la sua Ivan Ljubicic, ex coach di Roger Federer, il quale premette: "non è come Carlos Alcaraz, passato da 40 a 1, ha bisogno dei suoi passi. Penso che quanto ha fatto negli ultimi due mesi, la conferma del lavoro incessante, lo abbiano avvicinato all'obiettivo". Insomma,e lo spagnolo Alcaraz sono due atleti diversi, con un percorso differente. Ma secondo Ljubicic,ora non ha niente da imparare: "Aveva bisogno di certe esperienze per sentirsi a suo agio nel ...