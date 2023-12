Un posto al sole anticipazioni 4 dicembre 2023 | sfida al Vulcano

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La nuova settimana di programmazione di Unalsi aprirà all'insegna della clamorosa decisione di Clara di scappare insieme ad Eduardo, portando con sé anche il piccolo Federico. Stando allerelative alla puntata in onda lunedì 4, infatti, la Curcio sarà determinata a lasciare Napoli per mettersi in viaggio in compagnia di Sabbiese. Ricordiamo che la donna, di recente, è stata sorpresa nel suo appartamento da Alberto insieme al fratello di Rosa e l'avvocato è andato in escandescenze. Palladini, infatti, ha fatto presente alla sua ex compagna che gli aveva garantito che non avrebbe più frequentato Eduardo e, per tale ragione, ha minacciato di chiedere ed ottenere la custodia esclusiva di Federico. Niko, a quel punto, ha deciso di mediare tra loro per tutelare gli ...