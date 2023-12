Ultime Notizie Roma del 04-12-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di coprire il Medio Oriente in primo piano un’altra notte di combattimenti l’esercito italiano stai spendendo le operazioni di terra controllerò KT diamante in tutta la striscia di Gaza almeno 4 persone sono state uccise preferite in un attacco vicino all’ospedale villaggio nord e dei territori palestinesi 9 morti a Raffa l’unicef denuncia forse più giorni dall’inizio del conflitto blinken ha incontrato il primo ministro a Licata per un altro c’è stato il fuoco impegno per liberare tutti gli stati aumentati gli aiuti e civili a casa buonanotte altri Raid in cisgiordania le operazioni terrestri hanno portato all’arresto di almeno 60 palestinesi Papa Francesco ha lanciato un nuovo appello per il cessate il fuoco notte bombardamenti anche nel sud del Libano ...