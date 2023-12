Ultime Notizie Roma del 04-12-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mentre prosegue la campagna militare delle forze italiane Nardò di Gaza in corso l’avanzata nella parte meridionale della striscia esercito dello stato ebraico ha detto di avere distrutto 220V ammazzano gli attacchi della Corciano a te ed è vero ucciso in un raid aereo andata il Battaglione yamask aveva orchestrato l’attacco del 7 ottobre intanto mi sveglio e Benjamin Netanyahu fa i conti con le critiche dei familiari degli Ortaggi tenuti prigionieri nella striscia di Gaza che denunciano di essere ignorati governo del premier israeliano di conflitto in Ucraina la Russia intensifica gli attacchi della clinica Contro chi è secondo lele porte Russi Hanno lanciato 23 droni della Crimea secondo un posto 18:11 le guidato sono stati ...