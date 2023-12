Ultime Notizie Roma del 04-12-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio scatta l’allarme infermiere in Italia dove entri 2033 Si prevedono 127.000 pensionamenti nel settore entro la fine dell’anno se ne andranno in 6.000 i dati e arrivano dalla federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche secondo le Stime effettuate in base al modello per il calcolo del fabbisogno formativo del Ministero della Salute al conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato e all’albo professionale gestito dalla reazione tra-2026 ti contatteranno Circa 40.000 pensionamenti guerra Medio Oriente che ha visto infrangersi la fragile tregua tra Israele e hamas e l’esercito israeliano ha ripreso azioni di attacco sul Garda dopo aver accusato di aver sparato i vari graffi dalla strisce non aver liberato tutte le donne ...