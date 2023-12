Ultime notizie Calcio Estero | i risultati in Inghilterra e Germania

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Bundesliga, pari per il Leverkusen; rinviata Bayern Monaco-Union Berlino Bundesliga, nella giornata in cui Bayern Monaco-Union Berlino non si è giocata per maltempo, il Leverkusen non va oltre al pari con il BVB. Premier League, ultimi minuti decisivi per Liverpool, Aston Villa e Tottenham Idella Premier League di oggi: Il Liverpool vince, pareggia l’Aston Villa e il Tottenham con il City: tutto in zona cesarini. Lesul caso Dani Alves Il destino dell’ex Barcellona. Manchester United, ten Hag su Onana Le parole sul momento del portiere del Manchester United. Real Madrid, Rodrygo: «Litigio con Messi? ...