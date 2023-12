UFFICIALE ? Real Sociedad | infortunio per un titolarissimo! Inter -8

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Stop per un titolarissimo della. Le sue condizioni saranno da valutare in vista del match di Champions League contro l'. COMUNICATO ? "Ander Barrenetxea ha riportato una distorsione alla caviglia destra durante la partita CA Osasuna –. È iniziato il trattamento attraverso la terapia fisica. Il ritorno alle attività abituali sarà progressivo, a seconda delle caratteristiche e dell'evoluzione della lesione". IN DUBBIO ? Barrenetxea resta dunque in dubbio in vista della partita tra, sesta e ultima partita del girone D di Champions League. Le due squadre si giocheranno il primo posto del raggruppamento il 12 dicembre a San Sito.