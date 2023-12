Ue | Picierno Pd | ' sbagliato restare in propri confini per stare al passo con sfide di oggi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo vissuto con grande trasporto l'Unione che ha generato Next Generation. Una scelta comune, con obiettivi comuni. La scelta di scommettere sulla riduzione dei divari, finalmente sulla solidarietà. E io non oso immaginareun'Europa o l'Italia nel mezzo della tempesta della pandemia e delle crisi internazionali senza quello strumento, come senza le scelte sul Patto di stabilità o sugli aiuti di Stato". Lo ha detto la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina, intervenendo alla conferenza 'Next generation e ledell'UE' a Lecce. "Veramente è credibile, dopo questi anni difficili, immaginare l'Europa soltanto come uno spazio comune di mercato? Credere ancora nella chiusura, nelle economie di piccola scala, nei diritti e nelle libertà delle piccole patrie? C'è qualcuno, dopo questi anni ...