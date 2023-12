(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il sostegno all'così come la difesa di"per noi di Fratelli d'Italia è un tema molto sensibile: se qualcuno è disposto a tacere su Hamas e vuole mettere sullo stesso piano aggressori e aggrediti, ovviamente per noi ci sarebbero dei pregiudizi sulle alleanze". Lo dice, parlando con l'Adnkronos, il viceministro degli

Altre News in Rete:

Ue, Cirielli: "Destre sovraniste No accordi con chi non difende Ucraina e Israele"

Non siamo certo cambiati, stando al governo", osserva, "ma non enfatizzerei troppo le polemiche legate alla partecipazione delleultra - sovraniste alla manifestazione di Salvini, per ...

Ue, Cirielli: "Destre sovraniste No accordi con chi non difende ... L'Identità

Salvini: la richiesta di alleanza con la destra Ue secondo Fratelli d ... Tendenzediviaggio

Ue, Cirielli: "Destre sovraniste No accordi con chi non difende Ucraina e Israele"

Non siamo certo cambiati, stando al governo", osserva Cirielli, "ma non enfatizzerei troppo le polemiche legate alla partecipazione delle destre ultra-sovraniste alla manifestazione di Salvini, per ...