Ue-Cina | perché sul de-risking pesa anche l’intesa col Mercosur

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La discussione sulla sicurezza economica in Europa sta attraversando ostacoli significativi, principalmente a causa della resistenza degli Stati membri alla temeraria tabella di marcia della Commissione europea, nota Noah Barkin del Gmf nella sua newsletter. Con il rinvio dell’annuncio del pacchetto di de-al prossimo anno (probabilmenteper non avvelenare il clima prima del vertice Ue-di mercoledì e giovedì), la Commissione si prepara a una vasta consultazione con gli Stati membri che avrà come tema centrale le valutazioni del rischio sulle tecnologie critiche. Ma ci sonoi nuovi accordi commerciali sul tavolo: intese che dovrebbero permettere alternative e sganciamento dalle rotte di Pechino. In generale, nonostante i rallentamenti, le capitali europee sembrano attivamente coinvolte nel ...