Ucraina | gli Usa avvertono | “I fondi finiranno entro fine anno”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La tregua per la guerra inè ancora lontana. Le forze russe habbattuto due droni da combattimento diretti a Mosca. A riferirlo è stato il il sindaco della città, Sergei Sobyanin: “È stato registrato il tentativo di due droni da combattimento di volare in città. Entrambi sono stati abbattuti dalla difesa aerea. Uno L'articolo proviene da Il Difforme.

