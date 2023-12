Ucraina | allarme Usa | “Soldi per Kiev sono finiti”

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti lanciano l': iper l'e gli aiuti per, in guerra contro la Russia da 650 giorni,a rischio. In una lettera inviata ai leader del Congresso, la Casa Bianca e l'amministrazione del presidente Joe Biden lanciano l'sul fatto che