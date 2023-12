Ucraina | allarme Usa | “Soldi per Kiev sono finiti”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti lanciano l': iper l'e gli aiuti per, in guerra contro la Russia da 650 giorni,a rischio. In una lettera inviata ai leader del Congresso, la Casa Bianca e l'amministrazione del presidente Joe Biden lanciano l'sul fatto chea disposizione per sostenere militarmente il paese guidato da Volodymyr Zelensky. E che la mancata approvazione entro la fine dell'anno dei fondi per nuovi aiuti militari metterebbe a serio rischio la posizione disul campo di battaglia. "Voglio essere chiara: senza un'azione del Congresso, entro la fine dell'anno finiremo le risorse per garantire armi e ...

