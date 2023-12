Uccise due rapinatori | arriva la condanna per il gioielliere | il commento “ironico”

(Di lunedì 4 dicembre 2023)dueche avevano tentato il colpo nella sua gioielleria, nelle ultime ore èta laper colui che ha fatto fuoco: con tanto diEra l’aprile del 2021 quando unaveva subito una rapina. Dopo essere uscito dal negozio aveva inseguito ed ucciso, a colpi di pistola, i due. Per il giudice, però, non si è trattato affatto di legittima difesa. Nelle ultime ore èta laper ilcuneese Mario Roggero. Quest’ultimo, 58 anni, è stato punito dalla Corte d’Assise di Asti. Dovrà rimanere in carcere per 17 anni. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che si parla di due omicidi ed un tentato ...

