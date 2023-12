Tuttosport – Juve-Napoli con Alex Sandro e senza Gatti? I dubbi di Allegri

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) 2023-12-04 09:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da: TORINO- Il rocambolesco finale di Monza, con il pari e il nuovo vantaggiontino nell’arco di due minuti, ha messo in secondo piano il ricorso alle cure dei fisioterapisti di Gleison Bremer. Le condizioni del difensore, che si è accasciato a terra nella sua area di rigore all’89’, è uscito dal campo per poi farvi ritorno subito dopo, non destano preoccupazione: sono i soliti crampi che già in passato lo hanno colpito. Era già successo infatti nella trasferta di Bergamo, quando Bremer era stato sostituito nel finale da Rugani: tanta preoccupazione, poi rientrata vista la natura dell’infortunio. E il sabato successivo era regolarmente in campo nel derby, così come oggi, alla ripresa degli allenamenti, il difensore brasiliano riprenderà la preparazione in vista della sfida, ...