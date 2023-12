(Di lunedì 4 dicembre 2023) In questi giorni il fenomeno giapponese del baseball deciderà la sua prossima squadra: il contratto che firmerà potrebbe essere uno dei più ricchi nella storia dello sport nordamericano

Altre News in Rete:

Papa Francesco: il 7 dicembre riceve la presidente del Movimento dei Focolari per l'80° di fondazione

... in particolare la preghiera di Gesù: "Chesiano una cosa sola" (Gv 17,21). Oggi il Movimento ... in collaborazione con tanti altri checontribuire alla pace e all'amore per lenire le ...

Tutti vogliono Shohei Ohtani Il Post

Hamilton: "Tutti vogliono la Red Bull. Ma più bello è batterli. E poi Max non mi vorrebbe..." La Gazzetta dello Sport

Le figlie del generale Vannacci vogliono fare le youtuber, e non sono le uniche

Il generale Roberto Vannacci ha due figlie che hanno 9 e 11 anni. In una recente intervista il generale ha rivelato che da grandi vorranno lavorare come youtuber. Negli ultimi dieci anni l’interesse ...

Guida Gambero Rosso 2024 Lombardia: tutti i premi e i nuovi Ambasciatori del gusto

Assegnate le Tre Forchette per il fine dining e i Tre Gamberi alle trattorie, oltre ai Tre Mappamondi per la cucina global. Trionfo Milano, bene Brescia ...