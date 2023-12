Turetta incontra i genitori | spettacolo del dolore | cosa filtra dal carcere

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Filippo, il 21enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, hato i, che si sono recati ieri per la prima volta neldi Verona. Il ragazzo ha abbracciato ie, secondo quanto apprende LaPresse da fonti accreditate, i tre si sono trattenuti a colloquio un'ora. Filippo -riferiscono le stesse fonti- è apparso “tranquillo e ha parlato con isenza versare alcuna lacrima”. Nicolaed Elisabetta Martini sono sembrati “provati” ma “hanno mantenuto un normale contegno” nella stanza deldi Montorio che li ha ospitati. Il giovane ha ringraziato i, che avevano chiesto "perdono" al padre della vittima, Gino, per aver scelto di vedere il figlio. Sebbene la madre e il padre ...

